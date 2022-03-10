10日環境風場為偏東風，西半部地區擴散條件差，午後受光化作用影響，中部以南地區臭氧濃度稍高。依監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，10日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，有利污染物累積，清晨中部沿海受背風渦旋致污染物濃度稍上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，10日至14日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速弱擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；15日環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空品質好轉，中部以南地區污染物仍易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。