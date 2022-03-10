中央銀行總裁楊金龍10日赴立法院財政委員會進行業務報告暨審查2022年度營業預算，他表示，俄烏發生戰爭的衝擊，將引發國內通膨壓力加劇，主要預測估今年台灣CPI（消費者物價指數）將逾2.0％。

楊金龍指出，台灣與俄羅斯貿易連結程度低，且對俄烏曝險部位不大，經濟受影響相對溫和，金融衝擊也應屬可控，但帶來的通膨壓力較大。主要因國內原油、黃豆、玉米及小麥等原物料大多仰賴進口，俄羅斯遭國際制裁的影響範圍廣泛，相關措施造成原油及穀物等大宗商品供應受阻，價格大幅上漲，將推升國內能源及食物類價格，加劇國內通膨壓力。

因俄烏戰爭對台灣在經濟上的直接衝擊有限，且金融維持穩定。楊金龍認為，在貨幣政策上仍可保有靈活運用的空間，央行將繼續密切關注俄烏衝突對經濟活動的影響，審慎評估並適時採行妥適的貨幣政策因應，以達成維持物價穩定等法定職責。

部份經濟體去年3月之後，考量通膨率急升，且大多升逾通膨目標，加上貨幣貶值、政府債務擴大、經常帳逆差持續，或資金呈現淨流出等因素，陸續展開升息。其中俄羅斯因應通膨率持續升高，除已多次升息，近來更因為主要經濟體針對發動俄烏戰爭，對其進行經濟金融制裁，造成盧布驟貶，為防止資金外逃，大幅調升政策利率10.5個百分點至20％。

楊金龍強調，Fed主席鮑爾3月2日及3日赴國會聽證會答詢時說，俄羅斯入侵烏克蘭戰事仍進行中，相關國際制裁及後續變化，為美國經濟帶來高度不確定性。但他也表示支持3月利率會議升息0.25個百分點（1碼），且若未來通膨持續居高，不排除未來一次或多次會議採取更積極措施，可能升息超過1碼（0.25個百分點），但在俄烏衝突爆發後，及經濟數據表現不佳，目前市場預期3月僅升息1碼的機率逾90％。

即Fed或其他主要經濟體升息，主要均來自通膨壓力飆高，市場解讀，楊金龍透露俄烏戰爭影響，輸入性通膨壓力加劇，也就是他的升息三要件中，首重的國內物價漲幅持續居高，加上產業受疫情衝擊明顯穩步復甦，及主要經濟體紛紛升息，代表「升息升定了」。