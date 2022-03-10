網友分享自己對抗股票群組的方法。（圖／翻攝自爆廢公社臉書社團）

手機、通訊軟體已經成為現代人生活不可缺少的用品，但許多投資、詐騙訊息與群組也藉此橫行，一名網友對於頻頻被加到「征服股海」的股票投資群組感到相當困擾，因此選擇將所有人踢出群組「翻群」報復，讓他直呼好玩，此事也引起網友們熱烈討論，許多人也分享自己「解決」詐騙群組的妙招，包括狂洗貼圖、傳心經及圖片等，笑翻眾人。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文抱怨，「開車時被加入股票群組，原本電話一直讓我很不爽，後來想到有人說，可以把所有人踢出去，這真的蠻好玩的。」原Po也附上兩張LINE截圖畫面，證明所言不假。

文章一出馬上引起網友們熱烈討論，許多人笑稱，翻詐騙群組真的很爽，「上次我踢太慢，結果被管理員踢出去，真好玩」、「翻詐騙群真的很爽，算是唯一能報復他們的手段了」、「直接把邀請人踢出就好了，我踢過一次，爽死」、「我進去後都還會問還有其他可以獲得資訊的群組嗎，幹部就會很熱情的發邀請給我，我每一個進去都翻掉。」

此外，許多網友也分享各自「對抗」詐騙群組的方法，包括故意傳心經、惡意貼圖及圖片等手段，「我都一直複製貼上心經，然後就被踢了」、「上次我直接更改群組名稱"嗨咖加油站"馬上被踢出來」、「直接洗貼圖，洗到被踢出」、「有些人會裝防翻群機器人，所以就狂洗貼圖。」

值得一提的是，翻群行為有觸法疑慮，由於目前許多通訊軟體都具有公事用途，因此對話紀錄或內容也會成為有商業價值的電磁紀錄，如果胡亂將人踢出群組，使他人無法保存，可能會觸犯妨害電腦使用的相關罪責。