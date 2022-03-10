俄烏戰爭持續進行，台灣隨西方國家掀起「挺烏反俄潮」，更被俄羅斯政府列為「不友好國家地區名單」。對此，淡江大學俄文系主任郭昕宜指出，蘇聯剛解體時俄羅斯長時間動盪紛亂，是總統普丁上任後，運用能源來發展國家經濟與外交，他提升了整個國家的生活品質與軍公教薪資，故俄羅斯人對他很信服。她也呼籲台灣人，別從單方面的偏頗資訊去反俄，否則台俄關係恐「一夕就毀掉」。

旅居俄國約6年、擁有俄羅斯莫斯科國立大學亞非學院語言學博士的郭昕宜，今日（10）接受香港媒體《中評社》訪問表示，她2000年赴俄留學，當時蘇聯剛解體，俄羅斯國內並不平靜，不僅剛發生第二次車臣戰爭，車臣的恐怖份子會以各種形式進行破壞，例如在身上綁炸彈等，當時就發生多次地鐵爆炸，莫斯科地鐵人來人往，不知恐怖份子何時會出現在自己身邊。

郭昕宜指出，她留學時期蘇聯剛解體，俄羅斯有很長一段時間動盪不安、貧富差距極大，且公務人員薪資很少，故警察甚至可能會勒索或拘留外國人敲詐金錢，社會非常紛亂。但普丁上台後，他運用能源來發展國家的經濟與外交等，提升了國家生活品質提升和軍公教薪水，社會氛圍更加穩定，市容也變得很整潔，所以俄羅斯人對他很信服。

針對台灣的「挺烏反俄潮」，郭昕宜強調，千萬不要單從媒體、英文或英文學者觀點去了解這兩國的關係，大家一面倒向西方、倒向烏克蘭，覺得烏克蘭被入侵很可憐，所以我們就應該反俄，這都是很偏頗的。她也提醒，若台灣持續從偏頗角度反俄，台俄關係恐一夕就毀掉，盼雙方關係別再惡化。