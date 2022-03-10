藝人小S（徐熙娣）近期積極復出螢光幕，先是推出談話性節目《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》，最近又展現歌唱才華，以《elephant DEE》為名再次推出新專輯。而這幾日忙著回應姊姊大S（徐熙媛）婚事的她，仍持續在節目上分享家中趣事，在4日所播出的節目中，她透露許老三近期疑似進入青春期，不斷忤逆他們，讓小S氣得想將她送走，但沒想到婆婆竟然出面阻擋，讓小S相當無奈。

小S在4日的節目《小姐不熙娣》中大聊育兒的心路歷程，透露自己從不打小孩，她與孩子的相處之道就是「愛的教育」，而這個方法也成功套用到大女兒及二女兒的身上，不過當她面對小女兒「許老三」時就相當困擾，因為無厘頭的許老三不但對自己有「過人的自信」，也時常與他們及家中長輩頂嘴，甚至曾對著小S直呼「如果沒生我，妳已經不紅了」讓她氣得直跳腳，常常因為鬥不過她自己跑回房間喝酒解悶，即使老公許雅鈞能治得住許老三，但只要老公一離開她就恢復本性。

而先前小S曾聽說台中有一間「廟的學校」，能教導小孩禮儀及禮貌，她周圍就有朋友因此將孩子送去那裏一年，回來後變得相當乖巧，因此只要鬥不過許老三，她就會語帶威脅的說「妳再給我講話這麼沒禮貌，我就送妳去台中」，沒想到婆婆聽到後忍不住出面表示「熙娣，媽媽不喜歡再聽到你們說要把小孩送去台中的事」，小S聽到後納悶詢問「媽媽，可是她常常對你也沒禮貌啊」，婆婆則回應「問題是送到台中我會想她啊」讓她欲哭無淚，而婆婆疼愛孫女的心也表露無遺。