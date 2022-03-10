號稱按摩美容SPA的業者以「入內消費者需打完2劑疫苗」、「攜帶小黃卡」證明攬客。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方從媒介色情交易的胡姓負責人及男員工帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市前金區一棟大樓出租套房暗藏春色，警方獲報追查，發現號稱按摩美容SPA的業者以「入內消費者需打完2劑疫苗」、「攜帶小黃卡」證明，警方探訪發現確有色情交易情事，8日晚間直搗黃窟，當場查獲1名等待按摩的男客及2名候客的女服務生，因女服務生坦承提供半套或全套性交易，警方將負責人等6人全數帶回查辦。

新興分局警方日前接獲情資，指前金區七賢二路一處大樓內「掛羊頭賣狗肉」，暗中從事色情性交易行為，警方暗中探訪發現，該處色情營業場所在色牆網路論壇張貼攬客訊息，號稱按摩美容SPA的業者以「入內消費者需打完2劑疫苗」、「攜帶小黃卡或健保快易通」證明，並強調店內每日都用酒精消毒環境。

警方調查後，發現該處營業場所以出租套房為掩護外，屋外大門上方還張貼「五府千歲」，另透過監視器掌握出入大樓的人員行動；警方蒐證屬實後，8日晚間9時許，持搜索票前往，為避免打草驚蛇，警方爬了11樓樓梯，並埋伏在樓梯間。

警方見47歲的胡姓負責人進屋時，趨前表示身分，進屋後控制林姓、趙姓2名男員工，另在房內查獲候客的46歲的黃姓女服務生和47歲的吳姓女服務生，以及45歲的高姓男客。

警方調查，女服務生以2600至1800元媒介女服務生提供全套或半套性交易服務，店家抽成700元；訊後將胡男等人依妨害風化罪及違反社會秩序維護法移送裁處。