台北國際自行車展實體展及線上展昨(9)日登場，是2020年全球疫情爆發以來重回實體形式。自行車產業景氣都受到大廠看好，不過，零組件缺料問題仍是潛在壓力，巨大(9921)、美利達(9914)、鏈條供應商桂盟(5306)皆表示，手上訂單滿到爆，今日巨大衝鋒，股價漲幅逾2%，美利達、愛地雅(8933)及桂盟等全數上漲。

依荷蘭自行車商Accell近期最新財報來觀察，歐洲各地區自行車終端需求維持強勁，但是自行零組件供應及運輸問題潛在的壓力，還是依然存在。

受限自行車相關零組件缺料影響，美利達2021年營收年增幅僅8.39%。2022年是否會再度面臨此一困境，發言人行銷本部副總鄭文祥表示，在零組件方面，部分零組件交期已經拉長，而一台整車車當中的零組件，缺一即無法完成組裝，對於物料管控、生產調配是一大挑戰。

巨大執行長劉湧昌對於缺料問題則是指出，目前自行車零組件長短料窘況仍嚴重，部分零組件交期長達2年，近期又遇上原物料飆漲，自行車業者須要大量堆庫存因應生產，對中小型業者相當不利；另外，由於全球通膨，造成個人可支配所得減少，可能也讓個人對非必須消費的自行車及電動輔助自行車消費力降低。

在2022年台北國際自行車展上可以看出，登山車、公路車、城市通勤車為市場上較廣為人知的車款種類，近年各家品牌陸續推出更多不同種功能取向的車款，如Gravel Bike盛行在美國地區，融合既有登山車及公路車特性，車體外型以公路車為主，搭配較粗大的輪胎提供騎士應付碎石路面及林間小徑。而E cargo在歐洲地區銷售逐年成長，車款具備大置物箱，主要用以商家送貨為主，後來也可提供一般民眾購物、接送小孩等功能。