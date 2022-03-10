全球矽智財（IP）供應商M31（6643）公布2021年第四季合併財務報表。第四季合併營收為新台幣3.64億元，較上季成長65.3％，較前年同期成長19.5％，並持續掌握關鍵技術，享有百分之百高毛利率。第四季歸屬於母公司之淨利為新台幣1.22億元，基本每股盈餘為新台幣3.91元。

M31公告2021年全年合併營收較前一年成長3.1％達新台幣10.12億元，全年歸屬於母公司之淨利為新台幣2.53億元，基本每股盈餘達新台幣8.12元，董事會決議每股配發現金股利新台幣6.3元，配息率達77.59％。

回顧2021年，儘管前三季度受到新冠肺炎疫情與晶圓廠產能吃緊等因素干擾，第四季受益於新訂單逐步回籠與已簽約遞延案件營收確認收入，2021年全年營收首度突破新台幣10億元大關，持續維持年年刷新歷史新高的成長趨勢。其中權利金受惠於高速傳輸晶片、面板驅動晶片、 電源管理晶片、微控制器等應用晶片，在晶圓廠的特殊製程技術平台上持續放量，再加上2021年晶圓代工價格上漲，進一步推升以晶圓價格為基礎所收取的2021年權利金營收，以美金計價達到年成長43％，以台幣計價年成長35％。

M31總經理張原熏表示，2021年開始導入IP整合服務所打造的IP平台，讓過往單點銷售的高速介面IP，可以透過M31所開發出的基礎元件IP來進行加值，以實現效能優化、縮小面積並降低功耗，大幅提高M31 IP在客戶系統單晶片（SoC）的滲透率。此外，在熱門應用領域如車用電子、人工智慧加速器、5G通訊、客製化物聯網、雲端資料中心等，M31已推出各式完整的IP解決方案，相信在新技術應用蓬勃發展帶動相關晶片的需求下，將推動全年權利金收入持續攀升，2022年營收目標以美金計價達年增15～20％，並力求營收獲利雙成長。

儘管適逢春節假期工作天數減少與傳統淡季，M31公告自結2022年2月份單月合併營收為新台幣8148萬元，累計合併營收為新台幣1.62億元，營收表現依舊強勁，單月及累積合併營收分別年增20％及18.6％，持續刷新歷年同期新高紀錄。M31將持續專注IP研發設計的核心技術，積極佈局7奈米及5奈米的IP平台，也已展開新一代3奈米矽智財解決方案的合作，M31對今年營運展望深具信心，可望再創高峰。