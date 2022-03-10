儘管俄羅斯政府採取多項措施，提振本國低迷經濟，保障貨幣供給，然盧布周三在境內交易仍跌至創紀錄低位。

在市場休市兩天之後，盧布周三在莫斯科證交所先是1美元對120.83，最後收在120盧布，較上周五收盤價低了12.5%。

在兌歐元方面，早盤一度觸及131盧布的創紀錄低價，最後收跌6.3%，來到127盧布。

周三在境外交易中，交易很清淡，在Refinitiv平台，盧布兌美元來到129；而在EBS平台則為138盧布，較前一天下跌了5.8%。

俄羅斯央行已經將利率提高一倍，來到20%。政府也採取支援措。但是自俄羅斯入侵行動以來，俄羅斯資產遭拋售盧布兌美元已下跌約30%。

俄羅斯央行在周二表示，將對金融企業提供額外支援，並稱未來六個月禁止銀行對民眾出售外匯。

莫斯科證交所的股票交易仍處於關閉狀態，上一次的交易是在2月25日。

另外在大宗商品價格回落之下，歐元兌美元周三上漲1.57%，盤尾報1.10645美元。歐元在周一曾經觸及近22個月的低價1.0806美元。歐元在周四上午亞洲交易時段繼續走高。

TD證券外匯策略師Mazen Issa說，有新聞稱，歐盟正在計畫聯合發行債券，為能源和國防募集資金，此在一定程度上推升了歐元走勢。

FXStreet.com資深分析師Joseph Trevisani說，歐元在一個月前還為接近1.15美元，快速跌穿1.10美元可能跌過頭了。這是一個非常陡峭的走勢，所以我們看到了一些獲利了結，也看到了一些這種走勢的逆轉。