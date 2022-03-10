2021年由於本土疫情爆發，衝擊實體補教業的營運，卓越(2496)2021年合併營收6.62億元、歸屬於母公司稅後淨利0.57億元，分別年減14.74％及8.57％，每股盈餘3.02元。董事會決議通過2021年擬配發每股3元現金股利，其中，包括以盈餘配發每股2.2元現金股利、以資本公積配發每股0.8元現金股利。

公司指出，由於2021年受台灣肺炎疫情擴散，影響學員開課營收認列表現，其次，集團為集中資源專注擴大台灣教育市場，採取整體業務調整策略包括調整旗下陳立廈門、以及陳立致意等子公司業務，認列一次性固定資產減損1174萬元影響，而2020年仍有光纖事業營運墊高比較基期等，皆為2021年營運獲利表現較前一年度減少原因。

卓越表示，陳立教育積極拓展國中、國小領域業務，陳立小學堂亦同步積極發展幼兒、小學STEAM教育領域課程，2021年國中、國小領域合計營收比重由前一年的14.66％攀升至19.11％。卓越仍全力衝刺旗下各品牌營運發展，其中，應試教育首選品牌陳立教育除透過線上直播進行升學解析等多元行銷方式達到良好招生表現，同步持續拓展國中、小學領域業務表現，另一方面，集團仍積極深化陳立小學堂知名私立小學、國中合作課程導入、以及師資培訓等資源整合，並佈局STEAM領域教育商機。

今年2月合併營收0.5億元，受惠開學季來臨，年成長1.46％，前2月合併營收為1億元，年成長2.14％。