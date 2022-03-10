近期全球市場震盪，主因在俄烏紛爭衍生出的制裁議題，例如美國及盟國考慮對俄羅斯實施石油進口禁令，推動油價大漲，引發市場對惡性通膨和全球經濟衰退疑慮。如果拉長時間來看，這一波由通膨上揚以及俄烏紛爭帶來的市場下跌，已是新冠疫情後、近兩年來最大幅的修正，施羅德投信認為，對中長線投資人來說，買點已逐步浮現，建議以三策略因應：如保守型投資人不妨選擇多元債基金、穩健型可選擇全球多元資產基金，以及積極型投資人可聚焦通膨題材或是創新題材的股票基金。

自新冠疫情後，全球股市自2020年4月低點反彈，走了將近2年的大多頭。中間歷經新冠疫情擴散、恆大違約疑慮，美國升息負面消息衝擊，或有5%至7%左右的修正。然近期的俄烏紛爭，影響全球股市或達13%的修正。

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍分析，目前市場主要是擔憂原物料價格大漲，後續引發惡性通膨以及經濟衰退的問題。但與之前歷史通膨上升情形不同，目前歐美自疫情以來累積了大額的超額儲蓄，估計美國超額儲蓄約2兆美元，歐洲超額儲蓄也有類似規模，可提供消費者因應能源價格上漲的空間，因此預期今年經濟衰退機率仍低，全年全球經濟成長可達3.7%，仍高於疫情前的水準(約3%)。

林良軍補充，雖然通膨較預期的更持久，但基期效應仍會持續下降，因此施羅德預期2022年美國全年通膨5.6%，第一季可能達7%，但可望逐季下降，第四季回到4%。2023年通膨預估為2.3%。

施羅德投信針對目前的狀況表示，考量投資人風險屬性不同，保守投資人可採取偏防禦、控波動、重收益的操作，以波動度較低的多元債券搭配高收益債券。至於穩健型投資人則可採取股債資產攻守並進策略，布局靈活操作的全球型多元資產策略。

至於積極型股票投資人，則建議布局通膨題材的能源股票型基金，以及受惠經濟結構改變的創新多元主題策略產品。施羅德(環)環球能源基金經理人Mark Lacey表示，因為創紀錄的石油和天然氣價格導致了非常驚人的自由現金流和債務大幅減少。市場對能源公司的看法出現顯著改善，導致股價表現更加積極，但仍然非常便宜。至於著眼在未來的創新多元主題，涵蓋面向有熱門的人工智慧、雲端、區塊鏈，也有電競、數位消費等生活面向，還有能源價格高漲後更是討論不斷的低碳綠能產業。