「2022台北國際自行車展」實體展及線上展，昨日已同步登場，自行車產業無論是成車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）或是零組件廠的桂盟（5306），全都看好產業景氣！今日開盤，自行車族群股價全面翻紅上漲，尤其是巨大（9921），盤中大漲逾3％！

巨大集團執行長劉湧昌表示，巨大的訂單能見度已看到2023年以後，目前許多客戶訂單都只能交出一半，隨著今年交貨情況可望改善，加上電動自行車營收占比可望進一步提升5％，今年整體營運看增兩位數，再創歷史新高有望。