Book said - "NOPE."

Mikal replied with - "YUP!" pic.twitter.com/3Bq5HflLTC — Phoenix Suns (@Suns) March 10, 2022

先前由於觸發聯盟健康與安全協議停賽的太陽明星後衛戴文布克，相隔10天之後，搶在這場東、西區龍頭正面衝突戰役宣告歸隊，隨即貢獻23分、9助攻與8籃板的接近大三元表現，帶領太陽以111比90痛擊熱火，太陽仍以53勝13敗穩居西區與聯盟龍頭，也確定成為首支鎖定季後賽門票的球隊。

打完上半場，作客的太陽僅以57比55小幅領先，卻在第3節一開始，靠著戴文布克火力掩護，打出12比3小高潮拉開，甚至取得17分大幅領先，來到末節一開始，太陽又是一波12比4，領先幅度來到20分以上，也讓比賽提前毫無懸念。

戴文布克除了交出接近大三元表現，也拿2抄截、2火鍋，布瑞吉斯貢獻21分、9籃板，艾頓19分、10籃板，頂替保羅先發位置的佩恩拿下11分、10助攻與4籃板，麥基11分、15籃板，克勞德11分，展現太陽相當平均且全面的實力。

熱火無奈中止3連勝，且在主場輸得如此難看的主因，在於當家球星吉米巴特勒因為感冒缺陣，今天表現最好的是投進6顆三分球、獨拿22分的鄧肯羅賓生，阿德巴約與希洛各有17分，主控羅瑞雖傳出10助攻，全場卻僅投3中1，貢獻5分。