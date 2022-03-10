一名吳姓男子見到女友缺錢，竟異想天開向女友謊稱，有一名富商「秦老闆」聯繫他，願意花10萬元購買他們兩人性愛影片，女友解見錢眼開立刻同意拍片，兩人在2個月間瘋狂做愛，還比照A片變換各種淫蕩姿勢，男友則拍得不亦樂乎。但2個月後女友頻向男友要錢，男友才坦承純是一場騙局，所謂的拍性愛片完全是假的，女方得知受騙後怒告男友，台北地院判吳男2月徒刑、可易科罰金6萬元、並宣告應沒收10萬元。

根據據判決，吳男與自民國109年6月起到同年8月止，利用女友需錢孔急之心態，對女友佯稱：「有富商願意以每部10萬元之代價，購買妳的性愛影片。」導致女友在缺錢下信以為真，認為男友可代她出售性愛影片獲利，於是與男友瘋狂性愛，還變換更種淫蕩姿勢，並由男友持手機進行拍攝。

但女方事後不斷向男友要賣性愛騙所得，但男友卻支吾其詞，最後才向女友坦承是騙局，女友得知後大怒，立刻向法院提告。

吳男供稱，當時他跟女友說，跟她拍性愛影片給「秦老闆」可以有新臺幣10萬元的報酬，女友就同意跟他拍攝性愛影片。法官因此認定本案詐欺所得之利益應為相當於10萬元之財產上利益。

法官審理後，審酌吳男以詐術取得與女友性交、猥褻之不法利益，致女方蒙受損害，犯後雖坦承犯行，惟雙方就和解條件未有共識而未能達成和解，依詐欺得利罪判吳男2月徒刑、可易科罰金6萬元、並宣告應沒收10萬元。