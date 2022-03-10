崔媽媽基金會、OURs都市改革組織與巢運今天舉行「為青年租屋族減壓」記者會，呼籲將住宅租金以「特別扣除額」認列，讓租屋族更有意願申報租金抵扣；將扣除數額調升，以30萬為上限認列扣繳額度，以符合當前租屋市場實際價位水準。

民團指出，主計總處所發布的2021年12月租金指數再創歷史新高來到105.01，且已經連續131個月不跌，居高不下的租金對民眾造成壓力極大，房客雖然制度上可列舉一年12萬的租金支出扣抵綜所稅，實務上使用率卻極低。

民團表示，2019年台灣約有1006364戶租屋族，為民眾非常重要的居住選項，但2019年賦稅署統計有申報「租金支出扣抵綜所稅」的納稅戶卻僅約2.7萬戶，使用率如此低落，除了房東拒絕外，更主要是租屋族多採「標準扣除額」申報綜所稅，列舉扣除完全缺乏誘因。

民團認為，若租金支出改為「特別扣除額」，並將其抵扣額提高至30萬，以台北市平均月租2萬左右來計算，未撫養子女的租屋族家庭約可省下9700至12100元的稅金，有撫養子女的家庭也可省下12400元稅金，對於難以購屋且承擔高昂租金負擔的青年家庭，是不無小補。

民進黨立委江永昌表示，他去年已經提出《所得稅法》修正草案，將房屋租金支出由列舉扣除額移列至特別扣除額，額度由12萬調升至17萬，還在等待委員會排審中。

江永昌也強調，為改善租屋問題，還要讓租屋黑市納入管制，讓政府管得到的租屋、收得到租金收入的所得稅，應考慮將房東之租金收入分離課稅，租屋市場透明化，並將佔租賃住宅市場多數的個人房東納入「租屋強制登錄」。