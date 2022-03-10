韓國第20屆總統大選完成開票，由在野國民力量黨候選人尹錫悅當選。日本首相岸田文雄今天表示歡迎並由衷祝賀，期待一同改善日韓關係。

日本放送協會（NHK）報導，岸田表示，歡迎尹錫悅當選韓國總統，由衷祝賀。國際社會正面臨劃時代的大變化，健全的日韓關係是實現依據規則的國際秩序、地區與世界和平穩定與繁榮不可或缺的。

岸田說：「有必要以1965年日韓邦交正常化以來所建立的友好合作關係為基礎，發展日韓關係。期待尹錫悅發揮領導力，一同為日韓關係的改善密切合作。」

因為二戰時期的前徵用工（日本企業強徵韓國勞工）訴訟問題及慰安婦問題，日韓關係正處於二戰後最差的情況。

被媒體問及應如何改善日韓關係時，岸田說：「日韓關係處於相當嚴峻的狀況，不能放任不處理。遵守國與國之間的約定是基本，基於日本的一貫立場，找回健全的日韓關係，與韓國的新總統、新政府密切進行意見溝通是很重要的。今後將視韓國新政府的動向，進行對話。」（編輯：馮昭）1110310