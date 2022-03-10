外界關注央行是否還會祭出房市選擇性信用管制，中央銀行總裁楊金龍今天表示，房市選擇性信用管制措施還有精進空間，過去在雙北特定區域限制貸款成數效果確實蠻好，不排除是選項之一。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍進行業務報告，同時審查央行111年度營業預算。國民黨立委賴士葆、民進黨立委郭國文都關注央行已經祭出四波信用管制，還會不會再發動新的管制措施。

賴士葆指出，民國99年時央行曾經祭出小區域的選擇性信用管制，針對第二屋貸款，範圍為台北市跟新北市部分區域，管制貸款上限，詢問央行是否可能在這方向上再出手。

楊金龍表示，這種方式當時確實蠻有效，的確也可能是選項之一。近期房價上漲是全國性的，央行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，還有精進調整空間。

楊金龍表示，房價的確是民眾關心議題，政策目標是讓房價「軟著陸」，只是台灣股市、房市有其經濟基本面支撐，也不能用強壓的方式。2018年以來台灣連續幾年經濟成長率都很高，下週理監事會議會討論選擇性信用管制，強調會一步一步討論。

至於立委關注會不會房貸期間從30年縮短為25年的方向，楊金龍表示，房貸期間可能達30年，40年也有研議過，先前自然人特定地區第二戶購屋貸款已經沒有寬限期，除此之外，還是可以有成數限制。（編輯：張均懋）1110310