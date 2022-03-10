謝忻日前為籌備出版的圖文集拍攝大尺度裸露照，未料照片事後卻遭外流，對此，謝忻在臉書承認那些遭到外流的照片都是未經修圖的毛片，並已在上週二前往派出所報警，強調絕對不會姑息將照片外流的人士，而謝忻沉澱多日後，今（10日）則在IG曬出潛水片影片，也讓她感嘆：「地上紛擾太多，水下很靜。」

謝忻因大尺度裸露照外流而成為話題人物，而謝忻沉澱多日後，她今（10日）則在IG曬出潛水片影片，而她潛水游泳的線條展現更火辣曲線，她並有感而發寫下：「地上紛擾太多，水下很靜。」網友也紛紛留言為她打氣：「要開心。加油」、「很美的泳姿，加油」、「美女辛苦了，加油」，鼓勵謝忻要堅強。

面對大尺度裸露照外流，謝忻日前在臉書坦言，照片是試造型、試感覺、試情境的毛片，「也因為作品定位的關係，從來都沒有要外流出去的打算」，未料照片卻遭外流，謝忻氣憤說：「我不知道盜取這些照片並散佈出去的人居心何在，覺得好玩嗎？覺得這樣很厲害嗎？又或是企圖讓我難堪或無地自容？我不知道你是誰，但無庸置疑地，你辦到了。」不過謝忻也坦言，她這一個多禮拜以來，一直活在恐懼、焦慮、沮喪中。

最後，謝忻決定擦乾眼淚，並在上周走進松山派出所報案，她堅定說：「我不太懂法律，但我選擇了不姑息，讓法律來回應這樣的惡行」，謝忻也正能量鼓勵自己：「也或許把眼淚擦乾的樣子才是我的樣子。我一直告訴自己，再怎麼難過也要挺直腰桿，問心無愧地向前走。」

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