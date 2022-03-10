俄羅斯大舉入侵，烏克蘭爆發逃亡人潮。(圖／美聯社)

烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵已經2周，烏克蘭難民人數已達200萬，外界都在關注戰火到底何時會停止。前民進黨立委沈富雄今(10日)在臉書指出，美國及西方盟國出手的非傳統式戰爭，影響深且廣，普丁的疲態從最近一次提出的和議條件可以略見端倪，且普丁顯然沒有要佔領烏克蘭全境、沒有要佔領基輔，也沒有要澤倫斯基下台；他更分析，美國是此一非傳統式戰爭的最大贏家，國力更盛，對手俄國有很長一段時間將積弱不振。

沈富雄在臉書寫下，從普丁最近一次提出的和議條件，第1，烏克蘭承認俄國對克里米亞的主權；第2，烏克蘭承認烏東兩個人民共和國為主權獨立國家；第3，烏克蘭為中立國，應予入憲，從這3點來看，第1、2兩項所含括的領土原已是烏克蘭治權所不及，割土難看，但不傷筋骨，第3項澤倫斯基已暗示放棄加入北約，但畢竟這是「城下之盟」，而且不無「國在山河破」的味道，但比起原先大家所預期的結局好太多。

沈富雄分析，普丁顯然沒有要佔領烏克蘭全境，沒有要滅烏克蘭，沒有要佔領基輔，沒有要澤倫斯基下台，也沒有要殺他，也不至於淪落到美國為他準備的流亡政府。普丁沒有說出口的是西方的制裁應在短時間內結束，所以，如果一切如上所述，則輸贏總結如下：

1.普丁及俄國是最大輸家，成本與所得不成比例，戰後GDP將落到全球15名外。

2.烏克蘭也是大輸家，破瓦殘垣，田園荒蕪，人民流離失所，未來仍難跳脫俄國的魔掌。

3.歐盟及北約唯美國之馬首是瞻，比戰前團結，此後很多政經結構需要重塑，沒有梅克爾及對俄天然氣過度依賴的德國顯得有氣無力。

4.美國是此一非傳統式戰爭的最大贏家，國力更盛，對手俄國有很長一段時間將積弱不振。

最後沈富雄說，但世人及美國人民對拜登的整體評價恐非十分正面，對期中選舉的影響正負難卜，亡羊補牢之計，我認為美國應該戰後快速提出2.0版「馬歇爾計劃」，全力協助烏克蘭人民返鄉重建家園，普丁破壞的由我來重建，反正有錢人怕死，花錢不在乎，這要比北約東擴有效得多，普丁更加寢食難安，但也只有徒呼負負了。但他也說，這是一篇基於人道關懷，有點一廂情願的乘願之作。