彰化地檢署查獲未經核准之下，擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，總共扣押551萬餘片，包括成人平面和立體口罩、兒童平面和幼童立體口罩等四大類，法務部行政執行署彰化分署將拍賣，全部都採通訊投標方式進行。（行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化地檢署查獲未經核准之下，擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，總共扣押551萬餘片，包括成人平面和立體口罩、兒童平面和幼童立體口罩等四大類，法務部行政執行署彰化分署將拍賣，全部都採通訊投標方式進行。（行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化地檢署在2020年11月間查獲彰化田尾鄉的口罩製造商在未經核准之下，擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，總共扣押551萬餘片，數量極為龐大，包括成人平面和立體口罩、兒童平面和幼童立體口罩等四大類，法務部行政執行署彰化分署將拍賣，全部都採通訊投標方式進行。

法務部行政執行署彰化分署行政執行官胡天賜表示，這次查獲數量龐大口罩，包含搜索扣得口罩1906箱、每箱約2000片，及扣押違法販賣而事後回收之口罩約169萬餘片，有成人和兒童等四大類，顏色分別為藍色、綠色、粉色、橘色及紫色，而品質也分為現場查扣以及嗣後自市場回收兩大類，如果要各別細分進行變賣，相當耗費人力，決定以整批方式進行變賣。

被查獲的製造口罩公司表示，公司原本即為專業製造口造的大廠，早已經過衛福部核准製造專業醫療口罩。只不過因為不諳法律規定，繼續擴充公司二廠產能時，在衛福部許可尚未下來時，提前製作這批被查扣的口罩，以致於違反藥事法被查獲。

胡天賜表示，由於該公司所製造的口罩其實已符合醫療口罩的要求，但因未經衛福部許可，以致於違法而無法正常販售，如一旦進行銷毀，反而造成資源浪費。彰化地檢署為求在合法前提下讓物能盡其用，因此囑託彰化分署進行該批口罩變價程序。

法務部行政執行署彰化分署表示，這批口罩，全部採用通訊投標方式進行，不定底價，有意投標的民眾，應在3月15日前將投標書相關資料寄應以雙掛號方式寄達到「彰化光復路郵局23-119信箱」收，投標人應先繳納保證金5萬元。拍定人所購得的口罩，僅能自用或無償贈與第三人，不得以任何方式轉售第三人。將於3月14日下午1時至5時開放有意應買人現場參觀。如欲參觀，要在 3月11日中午12時前自行填寫拍賣公告上觀覽拍賣標的物申請書後，傳真至彰化分署彙整。