陸軍司令部化學兵處前上校吳明郎、前少校邱雅姿及化訓中心上尉教官江立裕、張瑞芳等負責軍品採購和驗收的軍官，於2015年間辦理13輛「生物偵檢車」採購案時，涉嫌圖利得標廠商冠宇國際電訊]3億357萬餘元。其中吳明朗還被查出560萬4000元不明財產，台北地檢署今依違反《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明及使公務員登載不實等罪，起訴吳明郎等軍官及冠宇董事長陳銘宏、研發經理沈勳燦共9人，同時建請法院從重量刑並沒收不法所得。

這次採購的「生物偵檢車」，在爆發化學戰時，能有效提升國軍反生物作戰能力，陸軍因此在2015年規劃招標採購13輛生物偵檢車，預算金額9億4千萬餘元，後來由冠宇國際以最低標7億5千萬元取得。

據檢方調查，吳明郎等人明知冠宇國際尚未取上述車輛涉水深度的測試報告，卻進行不實驗收，將車輛性能勾選為「合格」，甚至降低原測試標準，將「依時速15公里／小時（含）以上，行駛水深70公分以上至少30公尺，水不得進入作業艙車廂」的標準，降低為「依時速5公里／小時（含）以上，行駛水深70公分以上，累計至少100公尺」低標，甚至包庇冠宇於測試時將車輛作業艙車廂整個卸除，以空車進行測試，種種護航下才終於讓測試車輛過關，出具測試合格報告。