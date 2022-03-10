【愛傳媒藺奕專欄】一場戰爭對世界的影響、和大S閃婚對你的影響，腦子裡大腸桿菌没有超標的任何人都能看得出來。

金融機構債券曝險部位非常驚人，全球股匯市承受極大壓力，一恍神還以為是拿我們的錢去打仗。

原物料和民生物資的飛漲，接力在疫情之後似乎更顯活力，不管你是生意人還是家庭主婦，大家的面容，越來越像一碗隔夜泡麵那樣缺乏光澤鬆垮腫脹。

但你若帶著恐懼進入生活，恐懼便會成為你的咒語。你不斷複誦恐懼，讓恐懼得到滋養、獲得力量，你的心就會充滿恐懼和疑惑。就像我每次遛狗看到吉娃娃這麼容易生氣，都好奇得乳癌的機率是不是遠高於其他的狗啊。

國際局勢難靖，大S的婚事倒是挺激勵的，無論内情是不是如男方表面所述，結婚離婚如此乾脆，至少很有魄力。新郎具俊曄只小我一個月，想婚、想逃離單身的心情，咳咳、我明白，我明白。（拍肩）

女人四十一枝花，年華將逝的女人，大多明白了男人是怎樣一個群體、婚姻是怎麼一回事，人生最終還是一場承擔，都是需要愛與被愛的，需要深深的關心，需要以一顆溫柔的心去看待世間。

就算是小刺蝟，也會插滿甜甜的果子去見你的那種心情，請記得手機號碼得堅持不換，那麼暗夜裡，還是偶然有流星呀。

作者為文學奬得主

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