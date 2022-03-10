美製反坦克飛彈

美國力促盟友提供烏克蘭軍援抗俄，波蘭已表明，願提供28架俄製米格（MiG）-29戰機。然而，美國歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）說，支援烏軍最有效的方式，其實額外提供反坦克和防空武器，而不是米格-29戰機。

據CNN新聞網10日報導，沃特斯附和五角大廈發言人柯比（John Kirby）稍早的聲明說，烏克蘭人如今得心應手，善用這些武器，限制了俄羅斯戰機隨心所欲作戰的能力。

烏克蘭抗俄 反坦克飛彈成要角

此外，他指出，烏克蘭每天都出動「許多」軍機，再增加也不會賦予烏克蘭空軍相對優勢。也因此，他說，美方評估整體得益很低。此外，沃特斯強調，轉交任何米格-29都冒著升高衝突的風險。

五角大廈周二說，波蘭提議將米格-29交由美國轉交烏克蘭的提議「不可行」。而柯比周三指出，美國情報界認為，現在轉交米格-29給烏克蘭，可能會被俄羅斯視為「升級措施」，可能引發俄羅斯強大的反應，繼而增加與北約爆發軍事衝突的風險。