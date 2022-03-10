美國力促盟友提供烏克蘭軍援抗俄，波蘭已表明，願提供28架俄製米格（MiG）-29戰機。然而，美國歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）說，支援烏軍最有效的方式，其實額外提供反坦克和防空武器，而不是米格-29戰機。
據CNN新聞網10日報導，沃特斯附和五角大廈發言人柯比（John Kirby）稍早的聲明說，烏克蘭人如今得心應手，善用這些武器，限制了俄羅斯戰機隨心所欲作戰的能力。
此外，他指出，烏克蘭每天都出動「許多」軍機，再增加也不會賦予烏克蘭空軍相對優勢。也因此，他說，美方評估整體得益很低。此外，沃特斯強調，轉交任何米格-29都冒著升高衝突的風險。
五角大廈周二說，波蘭提議將米格-29交由美國轉交烏克蘭的提議「不可行」。而柯比周三指出，美國情報界認為，現在轉交米格-29給烏克蘭，可能會被俄羅斯視為「升級措施」，可能引發俄羅斯強大的反應，繼而增加與北約爆發軍事衝突的風險。
Top US general in Europe says anti-tank, anti-aircraft weapons most effective for Ukraine — not MiG-29s
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。