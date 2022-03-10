中央銀行總裁楊金龍今天表示，近期俄烏戰爭確實讓能源、大宗物資價格上揚，「台灣輸入性通膨壓力確實強化、增加了」；不過，台灣經濟基本面還是很好，不會出現停滯性通膨。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍進行業務報告，同時審查央行111年度營業預算。國民黨立委林德福、民進黨立委吳秉叡與郭國文都關注物價議題，近期俄烏戰爭造成能源、大宗物資上揚，是否可能造成台灣出現輸入性通膨。

楊金龍表示，近期爆發俄烏戰爭，由於兩國也是能源、糧食重要出口國，雖然國際市場價格有上漲，但是傳遞到國內還有一段時間。台灣物價上揚主要有2個原因，疫情造成供給與需求面出現落差，近期解封後市場需求增加，但是供給面因為港口操作比較緩慢，造成供給還是來不及趕上需求，導致價格上漲。

不過，楊金龍指出，台灣面臨輸入性通膨壓力確實可能增加，不過就目前觀察，物價上漲主要是來自供需失衡，跟國際其他國家相比，台灣物價情況還可以，近期雖然消費者物價指數有超過2%，但整體物價來看也還算穩定。

至於台灣是否可能發生停滯性通貨膨脹（stagflation），也就是經濟供給面受衝擊，經濟成長停滯與通膨同時存在的現象。楊金龍認為，不太會發生停滯性通膨，因為台灣經濟基本面還是很好。

楊金龍表示，去年實質物價指數上漲1%，假設今年整體物價上漲2%到3%，但如果薪資可以成長到4%，也可以彌補通膨帶來的影響。

央行是否可能跟美國一樣為了抑制通膨而用升息作應對，楊金龍表示，先前已經提過，央行考慮貨幣政策主要有三個條件，第一是通膨上漲情形，第二是台灣產業受疫情衝擊的復甦狀況，第三是主要央行貨幣政策動向，下週理監事會議都會一起考量。（編輯：張良知）1110310