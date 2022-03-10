經濟部長王美花10日赴立法院報告303停電事故並接受被質詢，立法委員林岱樺質疑，在淨零碳排的趨勢，擔心企業想買綠電都買不到。對此，王美花強調，廠商買綠電、不會買不到，未來大公司跟小公司會分開處理，小公司購買綠電有困難時，標檢局會來協助這些小公司來購買綠電。

王美花赴立法院報告「303興打電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運種維護機制精進、人員風險分析管控能力強化級電網韌性提升」。林岱樺詢問，2025年綠電占比無法達成20％的目標？王美花表示，確實因為整體用電量增加很多，導致綠電20％確實達不到，但企業需要用電的部分，會利用再生能源、燃氣來補，「燃煤的部分不會增加」，她也進一步指出，燃氣機組增加的部分，主要會增加在高雄興達電廠、台中火力電廠等處。

另外，三大投資台灣方案確定將繼續延長，林岱樺表示，未來新增的9,000億元投資，會再增加多少用電量、經濟部能否確保供電穩定？王美花解釋，原先預估1.5兆元的投資變成1.6兆元，由於部分回台投資廠商因為國際情勢，必須增加在台投資、或是連接供應鏈中下游要增加，她強調，「在投資之前，我們會確定他們要用多少電力，「把他們用電納入電源開發計畫裡面」，為了確保2027年的用電，目前的電源開發計畫都已經陸續執行中。