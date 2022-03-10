日本央行10日公布2月生產者物價指數（PPI）年增9.3％，超過市場預估的年增8.7％，連續十二個月走高，創1980年12月以來最大年增幅度，當時年增10.4％。指數上升至110.7點，創1985年5月來最高水準。

2月PPI月增0.8％，也高於市場預估的月增0.6％，跟1月往上修正後的月增幅一樣。日本PPI持續攀升，主要是大宗商品價格不斷飆漲所帶動。

另外，1月PPI從原先公布的年增8.6％，往上修正至年增8.9％。

至於2月出口價格月增0.9％，年增7.5％。進口價格月增1.7％，年增25.7％。由於日本能源與原物料極依賴進口，在全球大宗商品價格大漲之下，是導致日本進口價格飆高的主因。

其中，2月價格漲幅最大項目是石油與煤炭品的年增34.2％、包括鎳、銅等非鐵金屬價格年增24.9％、鋼鐵年增24.5％、化學品年增12.3％。

至於其他項目，從飲料與食物、運輸設備、一航機械、金屬品、製造工業產品、電子零件、電機、到資訊等各個項目價格，雖然漲幅為個位數，但全都上漲。