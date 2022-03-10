為因應團購活動買氣旺，滿足客戶多元轉帳需求，Richart新推出「多人收款」功能更是受到用戶好評，數位收帳不僅能夠上傳收據確認消費明細，還會自動結算已收款金額。此外，回應客戶期待，Richart網銀系統功能再擴充，台外幣轉帳、查帳和換匯，都能在網頁上解決。

疫情爆發以來，零接觸的數位轉帳服務使用率大幅提升。台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，自2021年11月至2022年1月，台新Richart數位銀行的轉帳交易金額平均每月成長近20％、交易筆數每月增加近15％。

轉帳交易在民眾生活上可以有許多不同應用方式，像在農曆春節期間可以用作發紅包，國內疫情不穩，民眾擔心群聚和接觸，Richart數位紅包功能發出的金額與2021年同期相比，增加近40％、使用人數也增加近10％。

包國儀說明，Richart提供多元的數位金融服務，並以趣味、便利的方式呈現給客戶。為提升數位收帳的便利性，滿足民眾團購、聚餐時，常有代墊款項的需求，Richart推出多人收款的功能，收款方如團購｢主揪｣等，可透過Richart APP創建收款連結，並首創上傳收據或發票對帳功能，供所有付款者確認，付款方若是以Richart帳戶轉帳，系統就會於收到款項後自動銷帳；若是透過電支錢包或他行帳戶付款，收款人也可手動銷帳，收多少、轉多少，透過Richart APP便可即時瀏覽、一目瞭然。

Richart數位紅包已上線第三年，使用人數和交易金額持續攀高，今年除了發出的金額與使用人數成長外，使用族群更趨年輕化，其中20~30歲的使用者就佔了56％，比去年再成長3％。