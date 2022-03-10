51歲的日本知名導演兼演員榊英雄，在日本演藝圈可說是十分響叮噹的人物，與歌手老婆榊泉結婚後，共同育有2名女兒，甜蜜生活羨煞旁人。但近日他卻遭到媒體爆料，指控他騷擾多名女演員加以性侵，得逞後還要脅封口，讓所有人相當震驚，而由他所指導並預計於25日上映的新電影《蜜月》因此被迫延期。

由榊英雄執導新作《蜜月》，故事內容描述17歲女高中生對母親起了叛逆之心，故意勾引繼父導致新生家庭破碎的悲慘故事。在3月8日的電影特映會上，女主角津川愛美回憶當時拍攝的過程還傷心落淚，引起網友熱烈討論。

但根據日本媒體《週刊文春》的報導，有女演員指控多次受到榊英雄的性騷擾，也公開了多張LINE截圖，內容包括要求「幫吹」等鹹濕對話，還有多張男性寄給女演員的「性器官照」。另外，有3名女演員也出面指控榊英雄於電影選角期間，趁她們喝酒醉時對她們性侵得逞，甚至事後還威脅她們封口。

對此，榊英雄承認與其中3名女演員發生「肉體關係」但沒有性侵，是在雙方皆同意下才發生關係，而他知道自己犯下不倫行為後已向妻子坦承、道歉並獲得原諒，甚至強調「電影沒有罪」，不希望因為私事影響電影上映。

不過，新聞發布後立即引起日本網友的憤怒，痛批他「不知道自己犯下大錯嗎」、「真是太自以為是了」、「他覺得性侵別人好像沒什麼」、「真噁心」、「完全不想看到他」等。當日晚間《蜜月》電影官網上便發出道歉及終止電影上映聲明，仍止不住大眾的怒火。

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