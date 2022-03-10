小學1年級的數學題近日遭醫師轟「台灣教育出問題」，引起熱烈討論，而知名主持人吳淡如昨發文分享，7年級孩子的題目，引起網友熱烈討論，不少人看到腦袋打結都得不出答案，而吳淡如則說，她已經算出答案，稍後將會公布。

吳淡如昨在臉書分享7年級的題目，只見紙上寫著「一名醫護人員說：『醫院裡的醫務人員包括我在內，總共是16名醫生與護士。下面講到的情況，無論是否把我算在內，都不會發生任何變化』。」而上述所提到的狀況為「護士多於醫生」、「男醫師多於男護士」、「男護士多於女護士」、「至少有一人是女醫生」。最後的問題則是「請問說話的人是什麼性別和職務？」

醫護總共16人，考我是誰，讓網友算到大崩潰。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如認為她的孩子怕是連題目都沒看懂。而孩子的家教老師是建中的，可能把題目想得太複雜，列了一堆方程式，最後當然很難解；而孩子的爸爸是附中的，因為上班太累而不願動腦解答。

問題引起網友討論，綜合網友的留言，多數人認為答案應是「女護士」。其中男護士應有5人、女護士4人、男醫生6人與女醫生1人，總共有16人，去除掉說話者共15人，即滿足題目的第一個要求。

假設說話者為女護士，第一個狀況「護士多於醫生」即便去掉她，8大於7是成立的；再來「男醫師多於男護士」，6大於5也是成立的；而「男護士多於女護士」的狀況，扣掉自己，5大於3也成立；最後「至少有一人是女醫生」也是成立。

對此，吳淡如則說，她看完以後也得出了答案，不過將於稍晚公布，大家也可以試著解題看看。