國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日通過鏡電視新聞台申設案，近期卻爆出「政變」，包括原董事長陳建平遭撤換，支付「顧問費」給前董事長裴偉的停雲管理顧問公司等爭議，民眾黨立委蔡壁如今日質疑，裴偉違反NCC禁令，介入鏡電視經營，有人舉發後，NCC竟然草率打發，「究竟是哪些綠營高層向（NCC主委）陳耀祥關說？明知是違法，為什麼陳耀祥堅持護航到底？ 」

民眾黨團總召邱臣遠指出，「鏡電視」在2019年12月12日向NCC提出「鏡電視新聞台」的經營申請，NCC要求「鏡電視」與「鏡周刊集團」必須各自獨立營運，同時，裴偉應辭去鏡電視董事長，不得擔任鏡電視有給職務及參與公司營運，鏡電視7月9日表示，裴偉已辭去董事長一職，無擔任職務，亦無影響公司營運決策，實際上裴瑋是在隔一個月後才辭職。

邱臣遠說，根據媒體報導，停雲管理顧問公司和鏡電視簽約費用，包含董事長薪資，從2019年8月籌設規劃鏡電視，2020年4月正式成立，一直到2021年5月，鏡電視一共支付給「停雲」1340萬元，而裴瑋就是媒體報導的「每月持續領150萬顧問費」的那位顧問。

邱臣遠向NCC提出兩大質疑，鏡電視的說明、裴偉的承諾是否屬實？裴瑋同時是鏡電視跟停雲公司董事長，嚴重違反公司治理、涉及刑事背信，並且侵害鏡電視股東、員工權益。

蔡壁如直言，裴偉和裴偉簽約，這麼明顯的違法行為，NCC為什麼選擇看不見？很明顯這是政治力介入鏡新聞，是誰去關說？有沒有人施壓？NCC跟NCC主委陳耀祥必須向外界說明清楚。

民眾黨立委賴香伶提到，鏡周刊有高達150名員工掛在鏡電視、領薪水，是否違反當初對NCC的承諾，現傳出如此大規模員工集體離職、移動為何？有無向勞動局申報？若是沒有申報，則違反勞動局「大量解僱」必須申報之相關規定。

賴香伶說，很多中小企業會把勞工的勞保轉來轉去，甚至沒有經過勞工同意，時間拉長，事後計算資遣費會造成勞工工作年資受損，根本損害勞工權益。