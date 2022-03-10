網美必訪！台北亞都麗緻大飯店將於4月起以與優雅相遇 留影巴賽麗住房專案重溯1930年代歐洲繁華盛世，親身穿著歐洲百年前傳統侍女制服、連身花邊圍裙、頭戴小摺帽留影於巴賽麗廳隱約蘊含之Art Deco角隅，仿若時光瞬間溯回。專案加贈法式復刻經典名菜套餐，道道皆為主廚歷時一年考究，反覆琢磨方才成就的經典佳餚。

台北亞都麗緻大飯店自30年前遠赴法國取經，並以1930法國美好年代為藍本的Brasserie開創今日的巴賽麗廳La Brasserie 。源自於19世紀美好年代，當時巴黎居民過著富庶安逸的都會文明生活，資產階級追求新藝術運動Art Nouveau，該藝術為結合感性與異文化圖案的有機線條，所產生的美學藝術即被稱為Art Deco。

重現1930美好年代的輝煌，台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie內融入了該年代的經典的線條、色彩與材質。廳內座席之間閃耀著富貴般黃金色澤的黃銅欄杆、褚紅色皮製沙發，讓人舒適的坐上一整天，牆面佈滿著空間鏡面，反射出一層層多重空間，產生光影迷離效果，交錯著時代華麗傳奇戲碼。

如此完整重現的華麗空間，更需以軟體服務搭襯尚稱完美。廳內侍者制服常得廳內用餐貴賓青睞紛紛爭相合影，看似質樸典雅的制服往往卻需花上30分鐘方能整裝完畢。19世紀末期的歐洲，權貴之家擁有龐大的侍女組織，他們各司其職並依服務的空間穿著亦有所不同，其中最為高尚的客廳女僕，工作職掌為接待訪客，是唯一被允許可以與客人寒暄對話的侍女階級，得體應對之外、穿著打扮亦比其他女僕更顯華麗。

巴賽麗廳典雅制服起源於維多利亞時代的侍女文化，全身黑衣裙、身上套著白色連身為裙兜，頭上別有花邊小摺帽，身後交叉打著白色蝴蝶結，讓人頗有時光倒流之感。