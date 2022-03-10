金曲歌王歌曹格，傳出日前在餐廳疑似酒後客人爆發口角，還用英文飆罵對方髒話，2分鐘影片在網路瘋傳，他受訪時除了還原事件始末後，透露對方疑似想藉機勒索，至於自己則絕對不會道歉，稍早，針對此事在臉書發文，強調「願意承擔一切後果。」

曹格傳出疑似酒後與隔壁包廂客人爆發口角，根據《鏡週刊》報導，他表示因為隔壁包廂客人音量過大，請工作人員傳達此事卻遭拒絕，沒想到對方還飆喊「Fuck you」等髒話，他才會以髒話回嗆對方，更表示對方只提供有利於他們的影片，更推測要求他道歉，可能是想藉機勒索，強調自己絕對不會道歉，更表示警方擁有全部筆錄跟影片，也說這種事很常見。

曹格表示一切交由警方處理，也願意承擔後果。（曹格 Gary Chaw臉書）

曹格稍早也在臉書首度發文，他表示保持安静讓台灣警方和法律往下調查，是尊重警察和法律，也願意承擔一切後果，也不忘喊話爆料者去做筆錄還原始末，而不是單邊爆料誤導真相，接下來一切會交给警方處理，也不會再對此事做出回覆，並謝謝所有關心及愛他的人。

除了曹格捲入酒醉鬧事風波，老婆吳速玲日前PO文分享時裝秀邀請函，卻被網友留言狂酸：「我覺得……您可以做任何您想做的事，但是現在這種馬照跑舞照跳的PO文，可以先緩一下嗎？眼睛前面看着烏克蘭的人在哭，看到您這篇PO文，真的五味雜陳」，對此她則是直接反擊對方：「關心不代表一定要在板上留言或蹭熱度」。