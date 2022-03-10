涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴、拍攝不雅照的男子林秉樞，目前被羈押在台北看守所內，未料又與獄友爆發衝突。林秉樞上月27日因不滿同房的林姓獄友打呼聲音過大，便屢屢在半夜拍打，叫醒對方，雙方溝通無效發生口角，台北看守所近期向新北地院提出，對林束縛身體處分陳報狀，法院也裁定施用戒具處分。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴、拍攝不雅照，新北地檢署今年1月間依傷害、妨害祕密、強制8大罪起訴林，案件刻由新北地院審理中，林目前仍在押，關押在2人房中。

據了解，林秉樞曾被同房獄友檢舉稱，他衛生習慣不佳，一周洗澡次數不到5次，內務整理又不確實，因此滿腹怨言，常常抱怨林有一股酸臭味，不堪忍受。此外，林也因不滿室友打呼聲太大，捉弄對方，被所方上銬問話。

法院裁定書指出，林秉樞上月27日凌晨4時許，因不滿林姓室友打呼聲太大，令他難以入眠，便拍打叫醒室友，雙方溝通未果發生口角，林也向所內值班主管表示，要狀告室友，北所為調查釐清事發經過，晚間提帶林到中央台訪談，但因假日夜間警力薄弱，為防止林脫逃，便對林緊急上銬。

新北地院認為，北所施用戒具是為為確保羈押目的達成，且上銬時間僅約32分鐘，未逾越必要程度，且屬急迫，合於羈押法，因此准許。

北所副所長林建昌表示，林秉樞與同房室友確實有發生爭執，雙方也因擾亂秩序問題，有被關進違規房，事情發生當下就已經做調整，把林跟室友分開，陸續也有換人與林同住，不過林是否有衛生習慣不佳等事，詳情並不了解。