捐款模式改變，LINE Pay公布2021年全年愛心捐款金額募得超過NT$4.06億善款，年成長近2倍。便利的行動支付捐款為公益募款注入新能量，加速更多公益團體與災害事故獲得社會的關注和善心的挹注，持續引領善的循環。

LINE Pay 「愛心捐款」平台上線以來，每年募款成果持續超越過往，疫情不減用戶送暖，LINE Pay 2021年共匯集逾61.9萬筆慈善捐款，較前年成長超過1倍，募款金額總計逾4.06億元，其中「太魯閣號愛心捐款專案」短短十天湧入逾1.66億元的愛心善款。

據內部統計，2021年全年用戶透過LINE POINTS捐款的金額占捐款總額的6.73％；透過LINE Pay 捐款的用戶，平均每位捐款頻率達2.21次；單一用戶全年最高累積捐款金額超過NT$90萬。LINE Pay致力打造的行動支付捐款管道，讓人與人之間的關懷和善行傳遞更便利、更迅速也更貼近。

LINE Pay創建「愛心捐款」平台連結公益團體需求與眾人愛心，透過一鍵搜尋公益團體、更多元的公益團體分類、更細緻的募款專案呈現、過往捐款紀錄查詢等功能，持續優化讓行動支付捐款更直覺便利，促使愛心善意能綿延不斷。LINE Pay「愛心捐款」平台目前已串連81個公益團體，公益團體區分為「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」、「國際救援」、「動物保護」等超過12個類別，捐款人可依自身關注的議題快速選擇欲捐助的公益團體。

LINE Pay表示，LINE Pay自推出以來持續打造多元便利的金融科技服務，並致力發揮平台角色藉以成為穩定社會的正向力量。未來LINE Pay將繼續與更多不同規模和類型的公益團體合作，透過提供穩定便利的行動支付捐款平台，讓民眾的踴躍愛心能更即時的傳遞至各個社會所需的角落。