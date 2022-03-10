我們手掌中的紋路構成了不同的圖形，而這些紋路也影響各種運程發展。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，手中有三角紋、豪宅紋、元寶紋、聚財紋能帶來財富，讓人巨金在手，富甲一方。

▍1.三角紋

「三角紋」指手中那些雜紋形成的一個閉合三角形，當三角紋形狀較正，且看起來很清晰時，就是非常吉利的手相。三角紋出現的位置不同，所代表的寓意也不同，出現在食指下方，代表此人事業有成；出現在無名指下方，代表此人多才多藝；出現在小指下方，代表此人家財萬貫；而出現在掌中，代表此人事業佳，財運旺，感情順，大吉大利。

▍2.豪宅紋

「豪宅紋」是一種吉祥的手紋，如果手中有此紋，能夠獨攬橫財，住進豪宅。豪宅紋位於無名指下方，感情線的上方，如果此處有一條清晰的口字狀紋路，那就說明此人財運非常旺盛，能夠八方來財，事業運與財運極佳，有經營集團公司的可能。

▍3.元寶紋

「元寶紋」指手掌中的生命線、智慧線以及其他輔助雜紋，形成了一個金元寶形狀的圖案，擁有元寶紋的人通常都比較富有，屬於天生的富貴命。不同人形成的元寶紋大小也不同，一般來說，掌中的元寶越大，你的財富就會越多。不過，就算是小元寶，也代表著你這輩子衣食無憂，過得非常富足。

▍4.聚財紋

聚財紋是小拇指和無名指下方的多條豎紋。無名指下方是太陽丘，代表財產，小指下方是水星丘，代表偏財。如果在此處長有多條密集豎紋，那就表明你這一生正財旺盛，偏財如雨。這樣的人，不管從事哪種行業，都能獲得一大筆財富，尤其適合從商。

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