瞄準女性客層，台北君悅酒店整個3月規劃一系列女力活動及女性專屬餐飲優惠，包括首度與全真瑜珈健身True Yoga Fitness合作，每週三、五及週末於絕美宴會場地開設「舒活瑜珈」、「阿育吠陀」、「紅酒瑜珈」等療癒課程，隨課贈送精選紅酒2杯，報名任選兩堂僅1,999元，再享茶苑「綠色星球．蔬食饗宴」85折、True Yoga、Yoga Edition體驗券。

四月底前至台北君悅任一餐廳用餐，週週抽豪禮，凡單筆消費滿兩千即有機會抽中Apple iPad Air、價值萬元住宿券、綠洲芳療及雲錦中餐廳價值5千元的上湯燕窩等多重好禮。3月13日前再加碼，只要女生結帳，再送抽獎券一張。館內「凱菲屋」及「彩」日本料理3月20日前推出期間限定美饌，彩日本料理獨創「夢幻粉紅咖哩飯」，主廚葉明威以甜菜根融合日本新瀉甜口咖哩加入鮮奶及牛絞肉燉煮，風味優雅且充滿濃郁咖哩奶香。凱菲屋則獻上多道美顏料理，包括酸香開胃、以台灣鯛魚皮佐神奈川柚子醋與玫瑰花蜜完美搭配的「玫瑰柚子醋漬魚皮沙拉」、深獲女生喜愛的「青木瓜北杏燉雞湯」，以老母雞湯加入青木瓜、枸杞、北杏與無骨雞腿肉燉煮1.5小時而成的溫潤功夫湯品。

Baguette禮品烘焙坊即日起推出三款療癒系花草甜點，每個180元，包括有「薰衣草森林」選用法國34%白巧克力融合薰衣草奶餡及藍莓果泥，於鏡面撒上金箔增添視覺美感。「櫻花玫瑰塔」則以杏仁塔皮為底，結合由南投有機農場玫瑰泥與法國草莓果泥特製而成的手工果醬，以粉色晶透櫻花香堤置頂，綴上日本鹽漬櫻花與乾燥玫瑰，層次香氣完美襯托甜點的夢幻柔美。茉莉公主」是將歐洲宮廷蓬蓬裙為概念發想，融揉茉莉花茶慕斯、比利時黃金巧克力香緹迸發的焦糖香氣，與芒果醬交織酸甜獨特的甜蜜驚豔。

3月11日前，台北君悅推「尊尚紅酒肉桂捲假期」快閃訂房優惠，訂房即贈超人氣招牌甜品「焦糖核桃肉桂捲」2個及精選紅酒一瓶，平日雙人入住含凱菲屋自助早餐僅4,288元整起，持任一面額五倍券、國旅券、熊好券訂房直升15坪尊尚客房，每房至多2位12歲以下孩童免費住，慢活品味療癒假期香氣。

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