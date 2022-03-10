高雄房市火熱，建商今年三二九檔期的推案總銷金額達919億元，除了比去年三二九的463.5億元，大增98.27％，更創下10年新高量的紀錄，並且具有預售主導、增幅最大、蛋殼增量等三大特色。

新任的高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱10日公佈，高雄今年三二九檔期推案總銷金額達919億元，比去年同期的463.5億元，大增98.27％，其中，在大樓預售案方面，以華王大飯店舊地重建的「港灣1號院」總銷140億元居冠，其次是三地集團的「艾美國際城」120億元，華友聯「NeXT21」的83億元，排名第三，總銷80億元的清景麟「清景麟國家公園」則排第四。

黃詩萱表示，大樓新成屋則有興總位於青年路尚未命名的大樓，總銷約60億元，永信建設集團旗下的吉松建設「青曦流域」，總銷55億元，這2個新成屋分居冠亞軍。

她說，高雄今年三二九檔期除了總銷量919億元，是近10年成長幅度最高的特色之外，另有預售主導、以及蛋殼增量等，共有三大特色。

黃詩萱指出，高雄今年三二九檔期的預售案，總額約721億元，占三二九檔期總量的78.45％，幾乎可以說是由預售主導的檔期，此外，在楠梓區這個房市熱區，總共有6個預售案要推出，也相當罕見，而且，過去很少看到的美濃區、大樹區、林園區等蛋殼區，也出現建案推出。

她說，主要是高雄房市去年飆漲，主要是從楠梓、岡山等原本的蛋白區開始，進而帶動市內的蛋黃區，「蛋白帶動蛋黃，再進而外溢到蛋殼區」。

黃詩萱表示，高雄今年三二九檔期的推案總戶數約6,485戶，比去年三二九檔期的推案總戶數3,659戶，年增77.23％，其中，預售案占5443戶，占比約83.92％。