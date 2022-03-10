高市府今（10）日掛牌成立「高雄市工業及服務業普查處」，6月將展開普查。（柯宗緯攝）

高市府今（10）日掛牌成立「高雄市工業及服務業普查處」，6月將展開普查。（柯宗緯攝）

每5年一次的全國工業及服務業普查作業6月即將展開，高市府今（10）日掛牌成立「高雄市工業及服務業普查處」，上次普查對象有16.7萬家，今年約17.8萬家，因此人力特別增加到1100人，而因應疫情也設立網路專區，鼓勵業者主動上網填報普查訊息。

高市府祕書長郭添貴指出，2016年高雄市為全國普查處成效第1名，三民區公所也是全國普查所第1名，依照統計相關規定，希望將工商業、服務業透過普查機制了解所有資源、產業的分佈，以及整體收支狀況，以了解相關結構行為。

郭添貴提到，這次普查與5年前相較下，有非常大的轉變，主要是高雄從工業城市，逐步轉型為發展科技導向的城市，包括亞灣5G AIoT創新園區、楠梓科技園區等都將納入這次普查對象，同時也象徵高雄更開放、走向國際，並期待吸引更多國外業者投資，因此普查結果將作為非常重要的參考依據。

高市府主計處長李瓊慧表示，高市普查處由市長擔任處長，並由所屬經濟發展局、衛生局、民政局、主計處及所轄38區公所等共同推動普查業務，預估動員人力約1100人，是階段性任務編組，9月20日會解散。

李瓊慧坦言，普查有一定難度，不少民眾也會誤以為是詐騙，但她特別強調，普查員會戴識別證，普查不會問及普查項目以外的問題及私人帳戶等，而資料也絕對保密，統整後直送主計總處，不會有外流情形，請市民朋友放心。

主計處表示，工業及服務業普查為政府依法應定期舉辦基本國勢調查，今年為第14次開辦，目的為蒐集工業及服務業經營概況、資源分布、生產結構及總收支等基本資料，以提供政府規畫工業及服務業發展計畫、掌握企業海外布局及經營數位化等軟實力，並作為區域綜合開發計畫及均衡區域發展參據。

今年普查時間訂於6月1日至7月31日全面展開實地訪查工作（網路填報期間為5月18日至6月30日止）。普查對象：高雄市經營的工業：包括礦業及土石採取業、製造業、電力及燃氣供應業、用水供應、汙染整治業、營建工程業等。

服務業：包括批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、出版影音及資通訊業、金融及保險業、不動產業、專業、科學及技術服務業、支援服務業、強制性社會安全、教育業、醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業、其他服務業等。