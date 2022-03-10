義聯集團旗下燁聯(9957)、燁興(2007)、燁輝(2023)等鋼鐵事業體，去年EPS成績單出爐，燁聯甩3連虧、創11年新高，燁興也甩開連2年虧損，燁輝則大增7倍、營收更創雙同期新高。因戰爭引發供給疑慮，原物料價飆漲，整體鋼鐵族群估將掀漲價潮，加上下季旺季到來，前景可期。燁興(2007)、燁輝(2023)周四股價表現穩健。

不銹鋼板材廠燁聯110年度合併財務報告，營業收入594.86億元，營業毛利78.28億元，營業利益56.85億元，稅前淨利60.89億元，本期淨利54.80億元，歸屬於母公司業主淨利54.11億元，基本每股盈餘2.07元，終結連3年虧損，且創11年新高。燁聯董事會決議，110年度不配發股利。並於6月24日召開股東會，地點位於高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2F集會堂)。

不銹鋼盤元廠燁興董事會通過110年合併財務報告，營業收入70.18億元，營業毛利5.65億元，營業利益3.80億元，稅前淨利0.15億元，本期淨利0.13億元，歸屬於母公司業主淨利0.13億元，基本每股盈餘0.02元，甩開連2年虧損。燁興董事會決議今年度不配發股利，並於6月22日召開111年股東常會，地點位於高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。燁興今年2月營收5.42億元，年增1.68%、月減3.37%；前2月營收11,03億元，年增0.05%。

外銷單軋廠燁輝董事會通過110年第四季合併財報，去年營業收入900.46億元，營業毛利109.01億元，營業利益50.33億元，稅前淨利63.16億元，本期淨利52.20億元，歸屬於母公司業主淨利52.02億元，基本每股盈餘2.75元，較前年的0.39元大幅成長7倍，並創下16年來新高紀錄。今年2月營收76.22億元，年增33.29%、月減0.12%；前2月營收152.54億元，年增27.71%，2月、前2月營收雙雙改寫同期新高。燁輝董事會決議，於6月23日召開111年股東會，地點位於高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。而股利分派方面，子公司燁輝(中國)及燁輝(香港)公告，董事會決議不分派股利。

燁輝是中鋼最大客戶，也是全球最大單一鍍面鋼廠，受惠外銷市場回溫，內銷接單穩健，內外銷盤價紛紛走揚，燁輝中長線價值可期。而俄烏衝突升溫，國際鎳價居高不下，成本逐步墊高，先前也全面調高盤價因應。

儘管市場仍對俄羅斯遭歐美等西方國家制裁，進而感到供應上擔憂，但鎳價在周二短短幾小時內飆升至每公噸逾10萬美元的紀錄新高後，倫敦金屬交易所(LME)出手干預，暫停鎳市場交易，LME預計在周五之前不會恢復鎳交易，投資者在鎳交易暫停後削減投資，謹慎觀望評估後續形勢，致倫敦(LME)基本金屬全線下跌。分析師表示，倫敦金屬交易所(LME)暫停鎳市場交易，試圖評估控管當前失控的形勢，另外，鋁價盤中走勢震盪，一度大漲後隨著LME暫停鎳市場交易後下跌，全球鋁供應量的6%左右來自俄羅斯，鋁價隨著俄烏局勢緊張下，今年迄今累積已上漲了近20%。

金屬、原物料、半成品等供給疑慮浮現，原物料價飆漲，法人認為，板鋼、條鋼、不鏽鋼等上游廠商皆可望陸續調漲鋼材報價，整體鋼鐵族群估將掀漲價潮，至於戰爭後供給動向，之後盤價走勢仍存不確定性。展望未來，中鋼(2002)翁朝棟則認為，最近受到俄烏戰爭影響，不僅國際鋼鐵原物料行情高漲，雖然帶動股價波動，仍對市場前景抱持堅強信心，可望迎接第二季旺季的來臨。