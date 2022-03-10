警方壓制綽號小春的陳姓成員。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

水房內有多達190支手機進行不停歇轉贓轉。（洪靖宜攝）

高雄一名31歲的張姓嫌犯，涉嫌在三民區一棟民宅內替詐欺及網路簽賭集團洗錢，他打出「高薪、輕鬆、免經驗」的關鍵字，招募7名位20多歲的成員協助洗錢，短短2個月內，經手金額超過新臺幣7億，該水房不法獲利超過千萬，警方攻堅時，內部多台電腦和手機一一接上充電線，宛如手機通訊行和網咖，而警方在查扣證物時，還遇上303大停電，一度讓辦案人員傻眼，以為是被該集團斷電。

高雄刑大科技犯罪偵查隊接獲線報，高雄三民區一間民宅內有數名年輕人從事不法洗錢行為，與小港分局、林園分局、三民第一分局、保大特勤中隊、刑事局偵八大隊第六隊組專案小組，3日攻堅該水房時，現場宛如手機通訊行和網咖，辦公桌上擺滿電腦螢幕、手機星羅棋布，收納架上儼然成為一面手機牆，井然有序地接上充電線保持不斷電。

現場逮捕5名水房成員，並查扣6組電腦主機、190支手機、監視器及網路設備1批、教戰手冊1批、現金2萬餘元、房屋租賃契約1份等犯罪所得及證物，另外再循線逮到31歲的吳姓主嫌及2名成員，攻堅過程沒想到還遇到303全台大停電，讓辦案人員一度以為是被集團發現而被斷電。

該水房收取詐欺、博弈集團不法獲利，再以虛擬貨幣及人頭帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助將贓款轉到境外不明帳戶，進而從中抽成牟利，初步估計該集團在今年短短2個月內，經手金額超過新臺幣7億，依照抽成1.5％來算，不法獲利超過千萬，全案以違反刑法詐欺、賭博罪、洗錢防制法移請高雄地檢署偵辦。

經查，該集團為吸引年輕人加入，打出「高薪、輕鬆、免經驗」為噱頭，以每個月可領4至6萬的高薪、工作輕鬆還可以邊追劇為誘因，在網路招募相關共犯成員，分為2班制24小時不停歇運作，還要依照教戰手冊來期中考，更透過電腦及手機，以自動化程式輔助作業流程，除節省人力負擔及開銷，降低出入成員數量以避免遭檢舉。