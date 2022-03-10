南韓總統大選結束，國民力量黨的尹錫悅今(10)日在險勝民主黨候選人李在明，奪回保守派丟失5年的政權後，發表了勝選演說。

據韓聯社10日報導，尹錫悅在國會圖書館發表當選感言時說，他將只相信國民，只遵從國民之意。

對於北韓，尹錫悅團隊希望與北韓重新談判。他也呼籲韓國應該要增加軍力，如果北韓選擇攻擊南韓，南韓唯一能做的只有預防性打擊；但如果北韓願意以行動落實無核化，也將能有迅速實現重大利益。

尹錫悅表示，他之所以能當選總統，是因為國民對26年來他為公正和正義從不屈服於任何權力寄予厚望。這體現民眾希望恢複國家公正和常識，不分幫派實現團結的意願。他同時說，絕不忘國民的要求，建設充滿希望的國家，也會按原則應對北韓， 打開對話的大門。

他說，「將投入大量資金在科技技術相關產業，以加速韓國經濟發展，也將幫助社會弱勢，為民眾打造平等的環境。南韓在全世界佔有相當重要的位置，為了人民的自由與和平，將強化發展民主主義，加強與北韓之間的溝通、對話，改善緊張局勢， 並持續與中國保持良好的溝通關係。」

「我將承擔國民一切苦痛，不辜負國人對我的支持與期待，將拿出生命向國民擔保，讓一切不法事務透明化，在國民的面前擔任正直透明的總統，我將在這個位置上以民主自由為中心，以更自由更公正的韓國，讓孩子與青年享有夢想的未來。」

尹錫悅當選後， 先與現任總統文在寅以及美國總統拜登通電話。文在寅祝賀他贏得大選，並探討總統職務交接方案。

尹錫悅在選舉時的政見就顯示其親美，對北京、北韓強硬的立場，或將為東北亞帶來變數。揚言會加強韓美全面戰略同盟關係，幕僚陣容以「美國通」居多，包括國會議員及北韓核武專家趙太庸、前副外交部長金聖翰等。他還表示要引進薩德系統，此舉可能引發中韓關係生變。