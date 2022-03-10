經濟部長王美花今前往立法院經濟委員就303大停電做檢討報告，國民黨立委先是舉牌高喊要王下台，指她為「跳電部長」。王美花表示，要從維持電網韌性做改善，分散式電源非常重要，但因台電長期提供低廉電費，確實電網改善經費近幾年大幅下降，將協助台電爭取相關預算。

立委今質疑檢討內容跟去年513、517報告相同，王美花說絕對不一樣，發生的事故第一時間都是人為操作問題，但需要檢討的方向跟內容都是按照不同事故來做說明。分散式電源是這兩年非常重要，這要增加很多電網建設，要加速進行。

但是電網韌性改善牽涉到經費，王美花指出，台電不以營利為目的，長期也是比較低廉的電價，因此台電電網建設預算過去幾年確實大幅下降，比較步步為營。不過府院已都支持對電網的韌性要加大力度來改善，經濟部會協助台電爭取相關經費。

至於4月電價是否可以因此調漲反映？ 王美花回答跟過去一樣，交給電價審議會開會討論，會把原物料成本、民生衝擊都考量在內。