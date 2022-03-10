歷時165天護航索馬利亞海域 中國海軍第39批護航編隊回港 11:312022/03/10 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國海軍第39批護航編隊完成亞丁灣、索馬利亞海域護航任務，返回山東青島某軍港。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國海軍第39批護航編隊完成亞丁灣、索馬利亞海域護航任務，周三(9日)順利返回山東青島某軍港。這次任務歷時165天，航程9萬餘海里，完成28批48艘中外船舶護航任務。 中國海軍第39批護航編隊由導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦煙台艦和綜合補給艦太湖艦組成，2021年9月26日從山東青島某軍港起航。 執行任務以來，編隊嚴格落實疫情防控措施，嚴密組織護航行動，採取延伸護航、接力護航等多種方式確保被護船舶航行安全。 應對陸下餃子 美造艦新規劃：總數擴至513艦 無人艦暴增 瞄準印度 大陸新飛彈設施在這現身 #護航 #編隊 #中國海軍 #索馬利亞 #歷時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美日空中聯合訓練 中國海軍船艦通過沖繩南方 12:182022/03/02 國際 萊豬釋憲明進行辯論 中市黨團籲：大法官莫成護航下屬機關 17:132022/02/21 政治 14年前護航廠商被訴 台科大教授又因詐領上百萬研究費遭約談 17:232022/02/23 社會 拒談選戰 阿中率防疫國家隊救觀光 04:102022/02/27 政治要聞 歷時近4年終於啟用！台中舊城區這棟大樓變身親子飯店 18:082022/02/23 生活 大陸售泰國S26T潛艦交易出問題 德國不願提供引擎 20:572022/03/01 軍事 陸國防部發言人：對台獨行徑和外部勢力干涉絕不姑息、露頭就打 08:312022/03/10 兩岸 蘇貞昌護航 國民黨諷：「斷電部長」有關係就沒關係 21:192022/03/07 政治 紐時：北京知情俄冬奧後出兵 中國駁斥 04:102022/03/04 國際大事 張志軍：九二共識不可能過時或翻篇 04:102022/03/10 產業財經 史話》整軍方案 中共另有陰謀──馬歇爾調停之8（蔣世安） 00:002022/02/24 兩岸史話 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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