中國海軍第39批護航編隊完成亞丁灣、索馬利亞海域護航任務，周三(9日)順利返回山東青島某軍港。這次任務歷時165天，航程9萬餘海里，完成28批48艘中外船舶護航任務。

中國海軍第39批護航編隊由導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦煙台艦和綜合補給艦太湖艦組成，2021年9月26日從山東青島某軍港起航。

執行任務以來，編隊嚴格落實疫情防控措施，嚴密組織護航行動，採取延伸護航、接力護航等多種方式確保被護船舶航行安全。