苗栗62歲的王姓男子因為常常覺得胃部不疼痛，結果到醫院接受胃鏡檢查，竟然發現他罹患食道癌，經過手術治療才慢慢恢復。大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝提醒，食道癌好發在50到70歲的男性，且早期沒有症狀，呼籲民眾即早發現才能有效治療。

王男好幾個月以來，常常胃食道逆流，胃部常有灼熱感，前往大千醫院看診，醫師發現他的食道下3分之1段的黏膜有異常，進一步做切片檢查，病理報告顯示王是罹患食道癌，所幸他的癌細胞還沒從淋巴結轉移，因此以微創手術切除食道及重建術，並透過術後細心的照護及復健治療，王男才順利恢復。

大千醫院胸腔外科醫師楊絡勝說，食道癌最常發生在50到70歲的男性，原因除抽菸、喝酒、嚼檳榔等壞習慣引起，常吃含亞硝胺的食物、太燙的食物、肥胖或胃食道逆流，長期傷害食道，都可能造成食道癌。

他表示，食道癌初期沒有症狀，多數病人都是因為無法進食時，才就醫檢查確診，但此時可能都是食道癌第3期或是更嚴重，也影響著術後的恢復狀況。

楊絡勝提到，食道癌的存活率已從5到10％進步到25％，術後容易出現肺部發炎及飲食困難的問題，但妥善照顧，都能恢復得不錯。以王姓男子來說，手術後因為咳痰方式不佳，導致積痰很多，為避免釀成肺炎，便以支氣管鏡幫王男抽痰，也鼓勵王接受呼吸和吞嚥的復健訓練。

另外，王男因為食道剛做完重建手術，平時飲食以軟質食物為主，再慢慢讓他練習吃米飯等硬質食物，這段期間也利用手術時，做的空腸造瘻管餵食，來幫助他維持體重及營養來源，目前恢復得相當良好。

楊醫師也提醒，食道癌常見症狀是吞嚥感覺異常持續超過兩周，雖然近年食道癌存活率大幅提升，但能在日常生活中避免致癌的危險因子，並盡速就醫檢查，就能及早釐清病因獲得正確治療。

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