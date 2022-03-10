峮峮在第2本寫真書中，展現小女人風情。（波麗佳音台灣提供）

微笑女孩峮峮第2本寫真書《QUNing》推出至今，在台銷售創佳績，連海外粉絲都越洋訂購。她日前接受LiTV專訪，問到對美的定義，她認為有自信、善良之外，應該就是愛笑，「我覺得笑容非常有感染力，可以讓整個氛圍變得很好！」她自認是球場上最美的女神，因為在球場上要全力散發正能量，整場比賽要笑容滿面為大家加油。

聊到《QUNing》寫真書，峮峮有幾張照片幾乎是裸妝上陣，還秀出美背，峮峮說：「這本的尺度其實比第一本大！在溫泉這一PART，我只有貼胸貼跟穿小褲褲，然後就什麼都沒有，對我來說已經算極限了！」

出道至今，峮峮從矇懂漸漸成熟，低潮裡不斷鼓勵自己，坦承以前頗沒自信，「以前算是還蠻沒自信的，例如可能在拍攝或自我介紹時都會挺緊張，雖然現在多少還是會有一點『我這樣是OK的嗎？』問自己，但現在就是非常有信心，我覺得球場給我很大的能量，給我很大的表演空間，還有我覺得現在比較不一樣的地方是比較自律，我很愛吃，現在會因為工作會有所控制。」

面對邁入30歲，峮峮正能量笑說：「我覺得30歲了，希望可以在工作上有所突破，除了做好『中信兄弟』啦啦隊職務外，現還主持《飢餓遊戲》，期許在主持上能越來越進步，希望也有機會接到戲劇邀約，不一定是主角，主要能透過角色有更多突破的表現，當然要是公司要栽培我成為唱跳歌手，我也是可以考慮啦！」