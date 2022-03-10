大S去年和汪小菲終結10年婚姻，相隔106天後大S閃電宣布再婚，外界好奇汪小菲和母親張蘭反應，但兩人都沒直接回應。有台灣第一狗仔之稱的葛斯齊，昨(9日)上節目則爆料汪小菲和小女友張穎穎疑有「家法」約法5章，其中一條要求汪小菲酒後不能亂懷念舊愛，被發現的話會被罰500萬人民幣，相當於2244萬台幣，可能是汪小菲接媒體電話時聽到「熙媛」二字立刻掛電話的主因。

汪小菲和小14歲女友張穎穎的緋聞近來瘋傳，就算被拍到十指緊扣照片，汪小菲始終不認，近日大S趕進度和前男友具俊曄閃婚，消息傳開後，張蘭僅在直播中暗示：「人生是一場不停輾轉的旅程，家是最好的依靠。」令人好奇話中涵義，而汪小菲近日接到媒體詢問，則是傳出聽到「熙媛」二字就秒掛電話，拒絕回答任何與前妻有關問題。

葛斯齊上節目分享疑似汪小菲和張穎穎的對話紀錄。（圖／翻攝自中天電視 Youtube）

對此，狗仔葛斯齊最近上節目《你的豪朋友》大聊汪小菲感情現狀，透露小女友張穎穎並非省油的燈，曾多次在群組當著其他人的面開嗆汪小菲，並分享取得疑似汪小菲和張穎穎的對話紀錄，葛斯齊說：「現在媒體啊！如果想去問汪小菲婚姻的話，通常（汪小菲）應該是不敢回應，為什麼？看一下（汪小菲和張穎穎的）家法就知道」，而截圖可見疑似汪小菲說：「我去哪兒搞啊，再也不搞了」，疑似張穎穎的人回：「記住你說的話，這是對你的約束，如果你不做，一分錢都不用花，希望你永遠別犯這種錯誤。」

疑似汪小菲和張穎穎的約法五章曝光。（圖／翻攝自中天電視 Youtube）

接著，葛斯齊分享疑似汪小菲和張穎穎之間的「家法」，可見上頭寫道：「1. 手機我願意什麼時候看什麼時候看，人臉辨識也是我。2. 亂加女生留微信被發現100w。3. 被發現和女生聊騷200w。4. 喝酒後懷念前任看照片發微信500w。5. 如被發現和女生喝酒聊騷上床1000w。一但被發現直接轉錢，藉口不聽，謝謝合作」，主持人簡至豪見此則說，難怪今天媒體打給汪小菲他聽到「熙媛」直接掛電話，不敢多說，葛斯齊則大笑說：「原來是這個（家法）奏效」，之後更發文說：「祝福大S，別害王（汪）小菲了，人家家法可嚴了，真的太虐人了，一通電話代價是一間房！」而對此，汪小菲仍是未回應，不知傳言真偽。

葛斯齊臉書發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）