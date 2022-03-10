處理器大廠美商超微（AMD）發表全新AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列工作站處理器，由64核心、128執行緒的AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX領軍。承襲暢銷且屢獲殊榮的Ryzen Threadripper PRO 3000 WX處理器打下的基礎，Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器憑藉Zen 3核心架構的效能與效率，以及更高的處理器頻率，在眾多工作站工作負載中帶來全方位的效能領先優勢。

此外，聯想同步推出首款搭載全新AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器的Lenovo ThinkStation P620，其配備五款AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX處理器型號，為工作站使用者提供領先業界的效能。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，對於許多工作站使用者而言，成功取決於擁有正確工具迅速完成任務，因此他們需要能夠提供卓越效能並帶給他們競爭優勢的硬體。我們秉持這樣的信念開發Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器，為專業人士提供所需的優異效能與效率，以比過往更快的速度運行現今要求最嚴苛的工作站應用。

兩屆奧斯卡金像獎得主暨《沙丘》視覺特效總監Paul Lambert表示，我們運用EPYC伺服器處理器以及Threadripper Pro 5000WX處理器完成了大量的畫面渲染。神奇之處在於反覆調整參數，一個視覺特效鏡頭可能需要歷經數百或更多次的更新，並且需要極高的處理能力才能迅速完成這些調校運算。我們非常幸運能夠採用全新Threadripper PRO處理器，讓我們的CPU渲染時間縮短2倍。

光影魔幻工業（Industrial Light & Magic）技術總監暨StageCraft架構師Nick Rasmussen表示，Threadripper PRO 5000 WX系列是我們為ILM StageCraft測試過效能最好的處理器。它的速度大幅超越同級的Threadripper PRO 3000 WX處理器，並且在高CPU負載與我們的效能基準相比提高了2倍以上。這種高效能加上強大的I/O擴充功能，使Threadripper PRO 5000 WX系列成為我們尖端虛擬製作的理想工作站處理器。

聯想工作站與客戶端AI事業部副總裁Rob Herman表示，在過去兩年裡，我們看到了各行各業對ThinkStation P620的巨大市場需求，我們的客戶依賴我們提供專業級工作站，發揮以往無法達到的處理效能。我們非常高興持續與AMD緊密合作，為藝術家、建築師、工程師以及其他高要求的專業使用者帶來搭載最新Ryzen Threadripper PRO處理器的新一代ThinkStation P620。透過這款新系統，我們的客戶能加速執行日趨複雜的工作流程，在更短的時間內完成更多任務。

奧斯卡金像獎得主暨Chaos聯合創辦人Vlado Koylazov表示，Ryzen Threadripper CPU自從推出以來一直提供令人驚艷的渲染效能。全新Threadripper PRO 5000 WX系列處理器在此基礎上進一步改進，讓3D藝術家與建築視覺化專業人士獲得頂尖能力，在更短時間內完成更多工作。

Binyan Studios數位內容製作技術長Sayma Mishra表示，今年我們開始將全球製片工作室的所有製作系統改為AMD平台，採用EPYC處理器運行我們的渲染農場（render farm），工作站則採用Threadripper PRO處理器。全新功能與效能讓Binyan Studios脫胎換骨，AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX系列處理器將我們帶到了新高度。