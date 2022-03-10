中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會業務報告，示警全球經濟仍面對四大下行風險，包括俄烏軍事衝突風險升高、原物料飆漲通膨更持久、貨幣正常化干擾與金融市場波動加劇、疫情與氣候變遷加劇糧食危機，央行會密切關注因應。

楊金龍表示，首先是地緣政治與軍事衝突風險升高衝擊全球經濟活動，即俄烏軍事衝突局勢惡化，若戰事持久且擴大，將因重要原物料的供應受阻，影響全球許多經濟體的生產及消費等活動，俄烏工業生產相關原物料供應緊縮，擴大全球晶片短缺及惡化供應鏈瓶頸，衝擊全球經濟活動，恐致停滯性通膨風險升高。

其次是國際原物料價格飆漲及勞動市場緊俏，造成高通膨更持久，許多亞洲主要經濟體為大宗商品淨進口國，若國際重要原物料價格持續大幅上漲，恐引發輸入性通膨，推升其國內物價，使原本通膨較歐美溫和，及貨幣政策轉向壓力較輕的亞洲經濟體面臨挑戰。

再者因俄烏軍事衝突加劇高通膨問題，加以經濟下行風險升高不確定，可能干擾主要央行貨幣政策正常化步伐。楊金龍認為，國際制裁俄羅斯，恐致其債務違約風險上升，進一步造成金融市場劇烈波動。疫情期間的額外借款及償債成本增加，已使許多新興市場經濟體債務高築，未來主要經濟體若大幅升息，除將使金融情勢緊縮外，新興市場經濟體發生債務危機風險恐將上升。

最後是新型變種病毒引發疫情反覆與社會不安，若加重勞動力短缺及供應鏈瓶頸問題，將對全球經濟帶來不利影響。楊金龍強調，今年全球經濟成長動能減緩，且面臨諸多風險，這些風險一旦實現，將不利全球經濟成長，央行也會宜密切關注、審慎因應。