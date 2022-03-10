纜繩滑水全國盃選手使出渾身解數爭取高分。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

各選手把握時間加緊練練習。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

「2022纜繩滑水全國盃暨國手選拔賽」將於3月11至13日在高雄蓮潭滑水主題樂園正式開賽，吸引來自全國近50位頂尖滑水好手共同參與，同時爭取當國手的機會。這次參賽者年齡從9歲到50歲都有，高市觀光局表示，期待讓纜繩滑水成為更貼近各年齡層民眾、易於參與的全民運動。

「蓮潭滑水主題樂園」為高市府觀光局與民間業者合作，在蓮池潭打造全台首座國際標準纜繩滑水場。纜繩滑水在國外風行已久，有別於傳統船隻拉動的方式，由空中纜繩電動軌道運作，被公認為最安全、零汙染、最環保的滑水運動。

除刺激的纜繩滑水，「蓮潭滑水主題樂園」也開設「童臻童遊親子館」，提供學齡前的小小朋友優質的休憩空間，尤其全新打造的室內無邊際泳池，以及室內親子互動課程，乾淨、明亮、舒適的環境深受大小朋友的喜愛。另外，一旁的「羣島餐廳＆酒吧」也是許多遊客選擇用餐的好去處。

其實，過去「蓮潭滑水主題樂園」舉辦過多次國內外賽事，包括「亞太盃國際滑水錦標賽」、「蓮潭盃纜繩滑水錦標賽」、「全國盃」等，這次賽事則透過中華民國滑水總會邀請國內好手共同參賽，報名參賽者年紀最大的為50歲，最小年紀僅有9歲，透過比賽更讓台灣的民眾對於滑水加深認識及喜愛。

高市觀光局表示，蓮池潭是高雄獨具特色的國際性景點，天然淡水與周圍環繞的龍虎塔、佛道教廟宇、孔廟等提供充滿特色的水域環境，以及週遭特殊人文與生活型態，在此不論是下水或是觀看精彩的纜繩滑水，更能感受到南台灣的熱情、體驗豐富的庶民文化。