全國廢核行動平台今天在福島事故周年前夕與多個公民團體召開記者，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，引發核威脅，全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，烏克蘭戰事中的核設施危險性高，甚至會有全球核汙染疑慮，俄羅斯應停止入侵，也應避免在核設施周邊戰爭。

主婦聯盟主任吳心萍說，福島核災遇到天災不幸引發，但此次烏克蘭戰事中是因為俄羅斯發動戰爭，萬一引發核事故，恐怕會造成比車諾比事故嚴重10倍的災難，此次事件也再再指出，核電類型的集中式發電恐怕引發不幸，政府應增加儲能、分散式發電。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美提及，此次的事件也都驗證核電廠的危險，尤其台灣現在仍有許多核廢料無處可去，核廢料可能成為未爆彈，全民應該參與討論核廢料的處置；蠻野心足生態協助專職律師蔡雅瀅說，過去沒有人想像到戰爭會去攻擊核電廠，此外核電廠的安全措施也不是用來防範飛彈攻擊。

全國廢核行動平台譴責俄羅斯發動戰爭引發核汙染的危機外，也呼籲俄羅斯應停止入侵烏克蘭的軍事行動，且應立即停止攻擊核電廠及相關的核廢料儲存設施，並避免一切在核電廠周圍的武裝衝突，也呼籲俄羅斯及擁有核武的國家應自制並停止核武威脅。